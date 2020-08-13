СБУ задержала группировку в Киеве по продаже техсредств прослушки

СБУ задержала в Киеве группировку, которая пыталась продать мощное специальное техническое средство для негласного получения информации почти за 500 тыс евро.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"В состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик", - сообщает СБУ.

Мастерская была оборудована по месту проживания одного из фигурантов дела. Заказчика искали через личные связи.

Во время спецоперации СБУ три участника группировки задержаны при получении от заказчика всей суммы денег. В ходе обысков по месту проживания и работы фигурантов было изъято оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.









