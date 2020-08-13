Каждый 10 потребитель на Волыни ни разу не оплатил распределение газа

Около 10% клиентов АО "Волыньгаз" (19 тыс потребителей природного газа) накопили долг в размере 6 млн 300 тыс. и с начала года не осуществили ни одного платежа за услугу по распределению газа (доставку).

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Волыньгаз" сообщает БизнесЦензор.

Компания напоминает, что за услугу по распределению газа (доставку) потребители платят отдельно с 1 января 2020 года. В прошлом году 24 декабря Национальный комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения, касающиеся потребителей газа.

Средняя задолженность за распределение на одного потребителя газа Волыни составляет 332 грн.

"Для обычной семьи это относительно небольшая сумма - поэтому выгоднее погасить долг. Ведь, если должник не спешит этого делать, компания, согласно закону, должна обратиться в суд и тогда клиенту придется выложить из кармана больше, то есть, и оплатить свой долг, и судебные издержки. А эта сумма немалая, судебные расходы - около 2600 грн", - анализирует коммерческий директор "Волыньгаа" Андрей Карпомиз.

"К примеру, средняя сумма задолженности в городе Владимире-Волынском составляет 342 грн. То есть, сумма долга в 6 раз меньше, чем сумма судебного сбора", - сказал он.

Газораспределительная компания "Волыньгаз" уже подала в суд на злостных должников более 70 исков. Многие горе-нарушители проживают в квартирах и имеют незначительные суммы долгов.

"Долги клиента за распределение газа (доставку) могут привести к тому, что он не получит субсидию в новом отопительном сезоне, - отмечает начальник отдела инспектирования АО "Волыньгаз" Андрей Боярчук. - Поэтому "дешевле" и выгоднее, так сказать, все услуги оплачивать вовремя".

Во время карантина значительный процент потребителей "перешли" в онлайн. Оплатить доставку газа теперь довольно удобно, доступно и быстро. Можно сделать это дома на диване с помощью онлайн-сервисов газовой компании.

АО "Волыньгаз" предлагает онлайн-сервисы для передачи показаний счетчика, оплаты за доставку газа и контроля своих расходов: Личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile104 и телеграмм. Зарегистрировать Личный кабинет можно за один звонок в контакт-центр (067) 33 39 104 или (0332) 280104 (операторы принимают вызовы с 8.00 до 20.00 ежедневно). Для активации чат-бота Viber 7104ua - отсканируйте QR-код.

Также, оплатить услугу по распределению газа можно в ближайшем банке или в отделении Укрпочты. В условиях карантина советуем пользоваться онлайн-банкингом (Ощад24 / 7, Приват24).

Решить любые газовые вопросы вы можете по телефонам контакт-центра АО "Волыньгаз" (067) 33 39 104 или (0332) 280104 или в онлайн-сервисах компании. Напоминаем, что АО "Волыньгаз" не продает газ, а занимается его распределением - доставляет голубое топливо в ваши дома.