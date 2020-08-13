США увеличили прогноз экспорта пшеницы и кукурузы из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 500 тыс. тонн по сравнению с прогнозом в июле – до 18 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету ведомства в августе, прогноз урожая пшеницы в новом сельхозгоду также повышен на 500 тыс. тонн – до 27 млн тонн.

USDA увеличил в августе прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2020/2021 МГ на 500 тыс. тонн – до 33,5 млн тонн, урожая на 500 тыс. тонн – до 39,5 млн тонн.

Минсельхоз США снизил в августе прогноз урожая ячменя в новом сельхозгоду на 200 тыс. тонн – до 9,2 млн тонн, экспорт оставил без изменений – 5 млн тонн.

По прогнозам Минсельхоз США в 2020/21 МГ урожай зерновых в Украине составит 76,9 млн тонн, экспорт – 56,61 млн тонн.