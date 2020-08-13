МЭА прогнозирует снижение поставок нефти в этом году

Предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться, пишет МЭА в августовском отчете.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Несмотря на то, что ОПЕК+ ослабило квоты по снижению добычи примерно на 2 млн б/с, а другие производители восстанавливают ранее закрытые мощности, компенсация со стороны производителей ОПЕК+, которые ранее не исполняли обязательства, будет поддерживать стабильное предложение нефти в августе, считают эксперты.

В 2020 году поставки нефти в мире упадут на 7,1 млн б/с, а в следующем вырастут на 1,6 млн б/с, считает МЭА.