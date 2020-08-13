Трейдер Ахметова увеличил прибыль в 14 раз при правительстве Шмыгаля (дополнено)

Трейдер ООО "Д.Трейдинг" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль 817 млн грн., что в 14 раз больше показателя на конец 2019 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Д.Трейдинг", которая есть в распоряжении Наші гроші, передате БизнесЦензор.

Из отчета следует, что за предыдущий отчетный период прибыль трейдера электроэнергии группы ДТЭК Рината Ахметова "Д.Трейдинг" составила 57,59 млн грн.

Чистая валовая прибыль за полугодие составила 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн.

Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн., что лучше показателя предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составлял 57, 59 млн грн. В этот период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое.

ООО "Д.Трейдинг" экспортирует электроэнергию с Бурштынского энергоострова, в котором монополистом на выработку являются ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Крупнейшей из ТЭС здесь является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль.

В марте 2020 парламент назначил Шмыгаля премьер-министром. Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда они дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

В июне 2020 Антимонопольный комитет сообщил о завершении расследования дела против "ДТЭК Западэнерго" по ценовым злоупотреблениям в Бурштынском энергоострове. Речь шла о событиях июля - октября 2019 года, когда "ДТЭК Западэнерго", контролируя 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.

В начале июля по инициативе Минэнерго государственное "Центрэнерго" отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы из-за "системнго кризиса в энергетической отрасли Украины".

После выхода новости пресс-служба ДТЭК заявила, что компания Д.Трейдинг начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года

"Сравнение результатов деятельности компании за первое полугодие 2020 года с аналогичным периодом прошлого года не корректно, так как компания Д.Трейдинг начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года, после запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019 года", - сообщает ДТЭК.

"Журналисты издания "Наши гроши" указывают на уменьшение себестоимости в 2 раза, что не соответствует действительности. Себестоимость Д.Трейдинг за первое полугодие 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года выросла в 6 раз", - заявляет ДТЭК.

В целом рентабельность деятельности Д.Трейдинг в 1 полугодии 2020 года составила порядка 2,8%, что соответствует практике работы трейдинговых компаний на европейских энергетических рынках, уверены в ДТЭК.