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Трейдер Ахметова увеличил прибыль в 14 раз при правительстве Шмыгаля (дополнено)

Трейдер Ахметова увеличил прибыль в 14 раз при правительстве Шмыгаля (дополнено)

Трейдер ООО "Д.Трейдинг" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль 817 млн грн., что в 14 раз больше показателя на конец 2019 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Д.Трейдинг", которая есть в распоряжении Наші гроші, передате БизнесЦензор.

Из отчета следует, что за предыдущий отчетный период прибыль трейдера электроэнергии группы ДТЭК Рината Ахметова "Д.Трейдинг" составила 57,59 млн грн.

Чистая валовая прибыль за полугодие составила 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн.

Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн., что лучше показателя предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составлял 57, 59 млн грн. В этот период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое.

ООО "Д.Трейдинг" экспортирует электроэнергию с Бурштынского энергоострова, в котором монополистом на выработку являются ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Крупнейшей из ТЭС здесь является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль.

В марте 2020 парламент назначил Шмыгаля премьер-министром. Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда они дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

В июне 2020 Антимонопольный комитет сообщил о завершении расследования дела против "ДТЭК Западэнерго" по ценовым злоупотреблениям в Бурштынском энергоострове. Речь шла о событиях июля - октября 2019 года, когда "ДТЭК Западэнерго", контролируя 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.

В начале июля по инициативе Минэнерго государственное "Центрэнерго" отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы из-за "системнго кризиса в энергетической отрасли Украины".

После выхода новости пресс-служба ДТЭК заявила, что компания Д.Трейдинг начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года

"Сравнение результатов деятельности компании за первое полугодие 2020 года с аналогичным периодом прошлого года не корректно, так как компания Д.Трейдинг начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 2019 года, после запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019 года", - сообщает ДТЭК.

"Журналисты издания "Наши гроши" указывают на уменьшение себестоимости в 2 раза, что не соответствует действительности. Себестоимость Д.Трейдинг за первое полугодие 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года выросла в 6 раз", - заявляет ДТЭК.

В целом рентабельность деятельности Д.Трейдинг в 1 полугодии 2020 года составила порядка 2,8%, что соответствует практике работы трейдинговых компаний на европейских энергетических рынках, уверены в ДТЭК.

Ахметов Рінат (1614) ДТЕК (1362) Шмигаль Денис (1533)


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Топ коментарі
+15
Со своим премьером и рай себе построили. За наш счёт.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
+10
зеублюдки у власти
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13.08.2020 12:49 Відповісти
+7
Ахмєтка миздобув з гаманця та кишені кожного українця за допомоги будь-якої влади за останні 20 років.
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13.08.2020 15:44 Відповісти
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Со своим премьером и рай себе построили. За наш счёт.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
Ахметов вже й кацапів обібрав?
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13.08.2020 13:47 Відповісти
а як що б це було при , скажем , гройсмані чи ще з кимсь, то такий прибуток нічого б не означав ...???? Уроди з цензуриків вже *** не знають як лизнути пороха , та лижить лижить хуткіш поки ту суку не посадили , де гроші будете брати на пиво , гандони
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13.08.2020 12:32 Відповісти
а скажи, зефилитик, у тебя эпоха бедности уже закончилась?
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13.08.2020 12:48 Відповісти
БОРЮСІК.
У МЕНЕ ДО ТЕБЕ ЗЕБІЛЕ І ТВОЇХ ТОВАРИШІВ ПО ОТАРІ, ДЕ ГОСПОДАРЯМИ СЛУГИ-УРОДИ, Е СЛУШНА ПОРАДА: - ВИ СУЧЕ ВИМ'Я, КОЛИ НАМАГАЄТЕСЬ ОБІСРАТИ ПОРОШЕНКА, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЗНЯТИ ВЛАСНЕ СПІДНЄ.
А ТО ОБІСРАЛИСЯ ВЖЕ ДАЛІ НІКУДИ.
І СМЕРДИТЬ ВІД ВАС НЕ ЧИМ ІНШИМ, ЯК НЕ ОТИМ БЗДухОМ РЮЗЬКЕ МІРА
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13.08.2020 15:36 Відповісти
зеублюдки у власти
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13.08.2020 12:49 Відповісти
ЗАСУНЬТЕ ЦЬОГО ЛИСОГО ГНІЙНОГО ХРОБАКА РАЗОМ З ЙОГО ПЛЮГАВИМ ТРИЧІ-УКЛОНІСТОМ приЗЕдентом В ОКОПИ НА ПЕРЕДОК....НАЙ ВОНИ НА СВОЇЙ ШКУРІ ВІДЧУЮТЬ ВСЮ КРАСУ ЇХНІХ ДОСЯГНЕНЬ В ПЄРЄМІРІІ....
ПАМПЕРСИ СУЧІМ ПОТРОХАМ НЕ ВИДАВАТИ !!!!!!!!!!!!!...
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13.08.2020 15:21 Відповісти
Это только чистая валовая прибыль в сумме 1,61 миллрд. с одного Бурштынского острова, за пол года 2020, а за год будет 3,2 миллрд.грн.а на разницу в тарифах по "Зе" э/э государство потратит в 2020г порядка 50 миллрд., когда в стране короновирус экономика падает , а у власти растет, это же понятно , что власть за воровство гос.средств получает хабаря, в то время когда народ не может себе купить лишнюю маску, носки, цены анализ ПЦР на короновирус 1,5 тыс.грн., когда мин.пенсия 1,5 грн, власть с олигархами крадет средства у страны так еще с фонда короновируса 55% забрали на финансирование строительства дорог, не инвестирование, когда подсчитывается эфективность , окупаемость вложенных средств и дальнейшую прибыль, не расходы бюджета на финансирование, а возврат средств и прибыль, по этим же дорогам ездят не только пенсионеры и граждане на не дорооих авто, а и Мерседесы, зерновозы трейдеров и агрохолдингов, самосвалы застройщиков, а все они что бы быть на рынке отстегивают власти и не платят налоги,фуры,одним словом власть строительством бесплатных дорог финансирует с бюджета свой и олигархов бизнес, так еще 30%, как минимум "отката" имеет вместо того, что дороги строил частный бизнес и еще платил налоги по возможности,а налоги потратить на людей:образование, медицину, пенсии но для этого надо условия для бизнеса создать понизить % ставку до уровня девальваци ,что бы спрос на экономику поднялся, а не давать наживаться на % бумажной экономике, ростовщикам во главе с НБУ, которые ни чего не производят и держат монопольно % ставку, наживаясь, а для этог самое главное не воровать власти с бюджета: к примеру на разницах в тарифах,% , дорогах под благими намерениями, закупках по завышенным ценам из бюджета, а приватизации олилархам в бюджет идет по заниженным ценам, а еще лучше, что бы владельцами и получали прибыль стали трудовые коллективы и народ, ведь государство богатое и сильное, когда население соответсвещм положении , а не олигархи,а власть должна получать не взятки и откаты, а % от прибыли в разумных пределах, заработанный страной в бюджет, а не зарплаты от ни чего не делания , есть результат повышение пенсий, снижение долгов -получите %, нет досвидание и аудит.
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13.08.2020 15:38 Відповісти
Ахмєтка миздобув з гаманця та кишені кожного українця за допомоги будь-якої влади за останні 20 років.
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13.08.2020 15:44 Відповісти
В майбутньому епоху, в якій живемо ми в нашій Країні,історики назвуть татаро-ахметовським ігом!
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13.08.2020 15:46 Відповісти
вот кто настоящий хозяин Украины.тот кто увеличивает прибыль кратно.
как и при зицпредседателях-хаме,пете,и зеле...
и имя ему-гудок.
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13.08.2020 17:10 Відповісти
Вот что значит нужный человек на нужном месте! Скоро и назначенные гауляйтером Украины Ермаком, Татаров, Кава, Шкарлет и другие рыги и поклонники руssкого мира себя проявят. Ждите.
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13.08.2020 18:45 Відповісти
Хіба хтось сумнівався в цілях призначення нинішнього прем'єра? Це гешефт олігархові за його підтримку нинішньої влади.
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13.08.2020 21:57 Відповісти
Ашож... Серед львів'ян час від часу також трапляються вправні рехворматори.
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13.08.2020 23:54 Відповісти
Да это и так ясно! Зеублюдки грабят в безпощадных маштабах!
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14.08.2020 08:46 Відповісти
А ты в курсе,что Питроликсеич скупил евробонды и долги ДТЭК и он в доле?Или тоже,как и в кабмине Яныка:все крали ,а Пэтя не крал,а когда был в партии Медведчука:все кацапские прихвостни,а Пэтя-патриот?
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14.08.2020 09:01 Відповісти
А вы говорите:"Коломойский,коломойский...".Тоже гнида,естественно,но того хоть немного прижали,а Ахметка,как безнаказанно грабил страну,так и продолжает.При любой власти.Делая эту власть подельниками.К тому же все адекватные люди давно уже поняли,что вражда между Зелей и Пэтей,скупившим евробонды и долги ДТЭК-лишь показуха для своего электората:играем на публику и эту же публику грабим.А лохи ведутся,с пеной изо рта выясняя,кто дебильней:зеленые или шоколадные.Оба до начала своих кампаний имели нулевой рейтинг.Оба пришли во власть,подняв этот рейтинг ,наобещав кучу,а не выполнив ничего.Оба враги Украины.
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14.08.2020 08:58 Відповісти
Ну хоть у кого то в этой стране жизнь удалась во время войны и корановируса!
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14.08.2020 10:35 Відповісти

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