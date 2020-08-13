В Ривненской области обнаружили незаконный цех по обработке янтаря. ФОТО

В Ривненской области правоохранители обнаружили незаконный цен для промышленной переработки янтаря.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины сообщает БизнесЦензор.

В рамках уголовного производства, на основании постановлений следственного судьи правоохранителями проведено 6 обысков. В частности, в помещениях одного из предприятий на территории гДубровица, где обустроены цех для промышленной обработки солнечного камня, а также на территории Сарненского района Ривненской области в помещениях лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления.

В ходе обысков обнаружено и изъято янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также 9 единиц оборудования для обработки камня. Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет более 2 млн грн.

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