Госавиакомпания будет использовать самолеты "Антонов" для региональных перевозок, – Мининфраструктуры

Государственная авиакомпания, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский, будет задействовать для региональных перевозок самолеты производства ГП "Антонов", заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Модель, которая будет выстраиваться, будет предусматривать, что для региональных перевозок будут задействоваться самолеты производства "Антонов". Таким образом, авиакомпания сможет предоставлять качественную услугу и задействовать мощности и возможности нашей авиастроительной отрасли", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове в четверг.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Мининфраструктуры уже подходит к этапу разработки стратегии авиации Украины, "где центром будет авиастроительство".

"Деньги будут выделяться из евросредств.. Сердцем в этой системе у авиаперевозчика будет поддержка государственной авиастроительной компании. Потому, что очень странно иметь мечту о собственном авиаперевозчике и при этом не иметь конкретных примеров, когда они задействованы в авиаперевозках Украины", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".