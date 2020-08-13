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Госавиакомпания будет использовать самолеты "Антонов" для региональных перевозок, – Мининфраструктуры

Госавиакомпания будет использовать самолеты

Государственная авиакомпания, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский, будет задействовать для региональных перевозок самолеты производства ГП "Антонов", заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Модель, которая будет выстраиваться, будет предусматривать, что для региональных перевозок будут задействоваться самолеты производства "Антонов". Таким образом, авиакомпания сможет предоставлять качественную услугу и задействовать мощности и возможности нашей авиастроительной отрасли", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове в четверг.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Мининфраструктуры уже подходит к этапу разработки стратегии авиации Украины, "где центром будет авиастроительство".

"Деньги будут выделяться из евросредств.. Сердцем в этой системе у авиаперевозчика будет поддержка государственной авиастроительной компании. Потому, что очень странно иметь мечту о собственном авиаперевозчике и при этом не иметь конкретных примеров, когда они задействованы в авиаперевозках Украины", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

авіасполучення (2507) Мінінфраструктури (1376) ДП "Антонов" (114) Криклій Владислав (238)


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