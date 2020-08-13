Каждый третий клиент "Черниговгаза" должен за доставку газа

По состоянию на 1 августа не полностью рассчитались за полученную услугу доставки газа более 112 тысяч клиентов АО "Черниговгаз". В общем ни был оплачен каждый третий счет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаза" сообщает БизнесЦензор.

Из-за неуплаты третью потребителей газа счетов за доставку у АО "Черниговгаз" возник дефицит средств на сумму 11 млн грн.

"Это не позволяет в полном объеме провести ремонт газораспределительной системы Черниговской области, в которую входит почти 14 тыс. км. газопроводов, 510 ГРП и 1701 ШГРП и десятки тысяч устройств, которые являются частью системы", - сообщает "Черниговгаз".

В условиях недофинансирования работники компании ежедневно обследуют и проводят техническое обслуживание газопроводов, регулирование, реконструкцию и замену оборудования. Значительная часть средств, уплаченных за доставку, идет на работу аварийно-диспетчерской службы.

"Черниговгаз" не получил деньги за всю работу, проведенную для доставки газа в дома 358 тыс. клиентов. Из них 24 500 не платили за распределение ни разу, хотя услуги получают. Они задолжали 5,4 миллиона гривен - это половина от всего долга населения", - сказал коммерческий директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

После карантина компания будет вынуждена взыскивать долги принудительно, а в случае их неуплаты - прекращать предоставление услуг должникам.

Для удобства клиентов АО "Черниговгаз" имеет большой перечень онлайн-сервисов для оплаты распределение:

личный кабинет на сайте 104.ua

мобильное приложение 104Mobile для Android

мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

чат бот 7104ua в Viber или Telegram

"Вайбер-бот - один из самых популярных сервисов, в настоящее время им постоянно пользуются 28 500 клиентов компании", - сообщает компания.

С его помощью можно передавать показания и просматривать их историю, проверять начисление и архив выплат, платить за газ и распределение газа. Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в нем один пользователь может зарегистрировать и вести до пяти лицевых счетов.