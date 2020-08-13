"Энергоатом" раскритиковал изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии (обновлено)

В опубликованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №694 от 5 августа "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии" появился пункт, которого не было в утвержденном Кабмином документе.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"Данный пункт содержит формулу, которая администрирует для "Энергоатома" ценообразование объема электроэнергии, который компания может продавать на рынке двусторонних договоров. Поэтому ее введение не имеет ничего общего с функционированием свободного рынка и является откровенно дискриминационной по отношению к государственной компании "НАЭК "Энергоатом", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что в рамках новой модели предлагалось разрешить "Энергоатому" продавать ГП "Гарантированный покупатель" столько электроэнергии, сколько фактически потребляет население по минимально возможной стоимости, а остальное (не менее 40%) реализовывать на рынке двусторонних договоров в условиях равного участия и честной конкуренции.

"Именно такая ​​переходная модель ПСО была согласована на заседании коллегиального органа – Кабинета министров. Окончательный вариант Положения, опубликовано на сайте Кабмина, скорее всего, свидетельствует о неприкрытого лоббизма и манипуляции информацией о рынке электроэнергии с целью введения в заблуждение руководства правительства", – сказано в сообщении.

В компании считают администрирование стоимости электроэнергии для одного из участников рынка в рамках его обязательств перед государством дискриминацией в пользу других участников рынка.

Как пояснил вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко, постановление Кабмина устанавливает формулу для определения минимальной цены продажи электроэнергии "Энергоатома" на рынке двусторонних договоров на уровне двойной себестоимости, передает ExPro.

По расчетам компании, цена продажи по этой формуле будет составлять примерно 1400 грн за МВт-ч (1,4 грн за кВт-ч).

По словам Галущенко, такой подход приведет к попаданию производимой "Энергоатомом" электроэнергии, которая должна продаваться по прямым договорам, на балансирующий рынок.

"Если мы имеем низшую границу (продажи электроэнергии на рынке двухсторонних договоров, – ред.), мы не можем упасть по цене, а если цена (фактическая цена, – ред.) на рынке ниже!? Нельзя в рынке иметь ограничения цены – это не рынок ... Мы будем выпадать на небалансы, а деньги будем получать через 2 месяца", – отметил Галущенко.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 5 августа принял постановление о внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии (ПСО) с доработкой в трехдневный срок.

Согласно пояснительной записке к документу, постановлением предложено предусмотреть, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем – продавать на разных сегментах рынка на рыночных условиях.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, после принятия постановления будет увеличен объем электроэнергии, которые государственные компании "Энергоатом" и "Укригидроэнерго" смогут продавать по прямым договорам и на других сегментах рынка.

По словам и.о. министр энергетики Ольги Буславец, эти изменения позволят улучшить финансовое положение госпредприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнего".

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в процессе доработки постановления необходимо провести дополнительные финансово-экономические расчеты, а также предусмотреть механизм предотвращения реализации государственными предприятиями электроэнергии по заниженным ценам.

В итоговом варианте документа, который опубликован на сайте Кабмина,для НАЭК "Энергоатомˮ и ЧАО "Укргидроэнерго" введено обязательство обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.