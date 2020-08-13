Криклий анонсировал назначение нового главы "Укрзализныци" на следующей неделе

Кабинет министров планирует рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця" на следующей неделе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита на авиационный завод в Харькове, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укразализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть (кандидатуру нового руководителя, – ред.). И будет новый руководитель", – сказал министр.

Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрзализныци" 11 февраля принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

Для этого привлечена международная компания по подбору управленческого персонала Boyden, которая получит за свои услуги 837,5 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Однако уже 15 апреля Кабинет министров уволил Марчека, назначив Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога".