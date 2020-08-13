Металлургические предприятия сократили потребление газа с начала года на 4%

Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,07 млрд кубометров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 6,41 млрд кВт-ч (95% к январю-июлю 2019 года).

Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,840 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).