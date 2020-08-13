Сигареты подорожали за год на 25%, – Госстат

С июля 2019 по июль 2020 подорожали пиво, вино, водка и сигареты украинского производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Пиво за год поднялось в цене в среднем на 5,3% (до 17,61 грн за 0,5 л); вина столовые - на 1,6% (до 67,08 грн за 0,75 л); водка - на 0,7% (до 92,42 грн за 0,5 л).

Существенное подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром украинских марок в июле 2020 года в среднем по Украине продавались по 40,42 грн за пачку (20 шт.), Что на 23,6% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 36,08 грн за пачку ( дороже на 26,8%).