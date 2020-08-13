В Киеве на неделю ограничат движение по Шулявскому мосту
В ночь на 14 августа движение транспортных средств на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа.
Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На путепроводе начались работы по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.
Завершение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки запланировано на 20 августа.
На время выполнения работ с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа будет происходить частичное ограничение движения транспорта.
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