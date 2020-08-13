"Киевтеплоэнерго" потратит 875 миллионов на систему очистки дыма мусоросжигательного завода

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объявило тендер на техническое переоснащение СП "Завод "Энергия" в части системы очистки дымовых газов ожидаемой стоимостью 874,23 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи заявок на тендер – 14 сентября, аукцион назначен на 30 октября.

Договором предусмотрена оплата работ после выполнения.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен установить системы очистки дымовых газов котлоагрегатов №№1-4.

Гарантийный срок на оборудование которое устанавливается при выполнении работ составит 5 лет. Сами работы разбиты на два этапа и должны быть выполнены за 26 месяцев.

Напомним, киевский мусоросжигательный завод "Энергия" предназначен для термической переработки твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время завод перерабатывает около 25% ТБО города Киева. Мощность завода составляет 250 тыс. тонн отходов в год.