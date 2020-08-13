Евросоюз может ввести санкции против Беларуси до конца месяца, – Reuters

Европейский союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси уже в конце августа, после того как президент Александр Лукашенко жестко подавил протесты, спровоцированные спорными итогами президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников в преддверии экстренной встречи министров иностранных дел ЕС в пятницу, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, Германия, Литва, Латвия и Швеция ранее открыто высказались в поддержку санкций, еще один "ястреб" – Австрия.

Главный скептик, по словам источников, – Венгрия.

Глава МИД Венгрии сказал в четверг, что Будапешт хочет, чтобы Европейский союз вел диалог с Беларусью и избегал ее изоляции.

"Направление движения, похоже, очевидно. Как много людей попадут в черный список, как далеко мы зайдем, будет во многом зависеть от Венгрии", – сказал дипломат ЕС в Брюсселе.

Источники агентства отмечают, что окончательного решения по этому вопросу в пятницу не ожидается, однако меры могут быть согласованы в течение несколько дней после еще одной встречи глав МИД в Берлине 27-28 августа.