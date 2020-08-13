Украинский стартап Liki24 привлек $6 миллионов для выхода на рынок Польши

Украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла $5 млн от Horizon Capital и существующих инвесторов для расширения бизнеса на европейские рынки.

Как сообщила пресс-служба Horizon Capital, общий объем привлеченного финансирования составил $6 млн, передает БизнесЦензор.

"Новый раунд поможет в реализации планов по расширению бизнеса и выхода на европейские рынки. Польша – первый международный рынок, на котором платформа Liki24 начала свою деятельность в прошлом месяце", – отмечается в сообщении.

"Этот раунд инвестирования поможет нам расширить команду, внедрить нашу успешную модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критической для благополучия общества", – прокомментировал генеральный директор и основатель Liki24 Антон Авринский.

Liki24.com – платформа для заказа лекарств, которая объединяет предложения от тысяч аптек и облегчает процесс получения лекарств для клиента.

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн.