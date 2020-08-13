Украина упростила выдачу виз для граждан Индии, ЮАР и Филиппин

С 14 августа 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Об этом говорится в сообщении МИД, передает БизнесЦензор.

Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Для оформления электронной визы необходимо:

зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);

в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и тому подобное), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

получить готовую е-визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

Преимущества электронной визы:

дистанционная подача документов в любое удобное время,

получения электронной визы без посещения консульского учреждения,

возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы,

централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины,

постоянная информационная поддержка заявителей.

В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.