Украина упростила выдачу виз для граждан Индии, ЮАР и Филиппин
С 14 августа 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.
Об этом говорится в сообщении МИД, передает БизнесЦензор.
Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.
Для оформления электронной визы необходимо:
- зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);
- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и тому подобное), оплатить банковской карточкой консульский сбор;
- получить готовую е-визу на электронную почту (направляется в формате pdf).
Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.
Преимущества электронной визы:
- дистанционная подача документов в любое удобное время,
- получения электронной визы без посещения консульского учреждения,
- возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы,
- централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины,
- постоянная информационная поддержка заявителей.
В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.
Будь ласка, зачекайте...
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