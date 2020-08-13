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Украина упростила выдачу виз для граждан Индии, ЮАР и Филиппин

Украина упростила выдачу виз для граждан Индии, ЮАР и Филиппин

С 14 августа 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Об этом говорится в сообщении МИД, передает БизнесЦензор.

Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Для оформления электронной визы необходимо:

  • зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);
  • в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и тому подобное), оплатить банковской карточкой консульский сбор;
  • получить готовую е-визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

Преимущества электронной визы:

  • дистанционная подача документов в любое удобное время,
  • получения электронной визы без посещения консульского учреждения,
  • возможность отслеживать онлайн состояние оформления электронной визы,
  • централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины,
  • постоянная информационная поддержка заявителей.

В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

Автор: 

віза (304) Індія (361) МЗС (254) Філіппіни (8) ПАР (48) електронні документи (324)


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