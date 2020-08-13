Минздрав отложил запуск электронных больничных

Министерство здравоохранения планирует запустить систему электронных больничных с интеграцией в eHealth с начала 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге в Днепропетровской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению, тестирование упрощенной модели системы электронных больничных выявило определенные недостатки, которые необходимо устранить для полноценного запуска е-больничных.

Кроме этого, Минздрав реализует проект цифровизации медицинских заключений. В сентябре министерство планирует запустить выдачу свидетельства о рождении в рамках проекта "еМалятко". Минздрав также в ближайшем времени намерен запустить электронный кабинет пациента и интегрировать его с порталом "Дия".

Как сообщалось, ранее Кучер заявлял, что электронные больничные будут запущены к концу лета этого года.