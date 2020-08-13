Венгрия закупит системы противовоздушной обороны в США на $1 миллиард

Венгрия подписала меморандум с посольством США в этой стране о намерении приобрести противовоздушные ракеты от американской оборонной компании Raytheon на $1 миллиард .

Об этом говорится в заявлении посольства США в Венгрии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Покупка предоставит проверенные лучшие в мире возможности противовоздушной обороны, укрепит безопасность Венгрии и НАТО", – сказано в заявлении.

Министр обороны страны Тибор Бенко отметил существование военных и гибридных угроз для Венгрии и привел пример Крыма, передает Reuters.

"Мы видим, что мир, который мы имеем, очень неустойчив", – отметил Бенко.

О том, что Венгрия рассматривает возможность закупки ракетных систем в США с целью укрепления обороны в 2019 году заявлял министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время совместного обращения к прессе с госсекретарем США Майком Помпео.