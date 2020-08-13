МИД рекомендовал украинцам отказаться от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает БизнесЦензор.

"В связи с продолжением протестных акций в Республике Беларусь, а также осложнением безопасности на фоне растущего числа столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения Беларуси до стабилизации ситуации", – сказано в сообщении на сайте министерства.

В опубликованных накануне на сайте МИД рекомендациях ведомство советовало "гражданам Украины, которые в настоящее время находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг заверил, что Украина жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, передает Deutsche Welle.

По словам министра, уже направлено две ноты в МИД Беларуси, в которых министерство просит белорусские власти предоставить информацию обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины, а также об их местонахождении.

Впрочем, как сообщил Кулеба, власти этой страны не предоставляют такой информации, и украинский консул по очереди объезжает все места временного содержания граждан, чтобы установить местонахождение украинцев.

Ранее 12 августа украинский МИД подтвердил информацию о задержании двух граждан Украины в Минске. Кулеба на брифинге заявил о задержании в Беларуси накануне еще одной гражданки Украины.

Ранее МИД Украины сообщало также о задержании в Витебске девяти граждан Украины, которых впоследствии отпустили.