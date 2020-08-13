Партнер ICU отсудил у "Укрзализныци" $108 миллионов

Хозяйственный суд Киева в июле частично удовлетворил несколько исков компании "ВИЕР Глобал Партнерс, Л.П." (VR Global Partners, L.P., Каймановы острова) к "Укрзализныци" и решил взыскать с ответчика в общей сложности около $108 млн.

Речь идет о долгах "Юго-Западной железной дороги" перед "Проминвестбанком", права требований по которым были переуступлены VR Global Partners, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, VR Global отсудила $12,9 млн и 88 млн грн, $8,5 млн и 65 млн грн, а также $12,5 млн и 63,4 млн задолженности по трем договорам об открытии кредитных линий, которые были подписан 29 декабря 2011 года.

Ранее, 11 июня, Хозсуд Киева удовлетворил еще один иск компании VR Global Partners L.P. (Каймановы острова) к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в пользу истца $66,4 млн задолженности по кредитному договору от 7 марта 2012 года.

Первичным кредитором в этом случае также был "Проминвестбанк", а заемщиком – "Южная железная дорога".

Как сообщалось, в первом квартале 2019 года "Проминвестбанк" продал для VR Global Partners права требования по кредитам "Укрзализныци" на 5 млрд грн с дисконтом 30%.

VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц – один из бывших учредителей инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

VR Capital – партнер группы ICU по энергетическому бизнесу.

СМИ писали, что в марте 2020 компания, связанная с VR Capital, на аукционе купила 99,77% акций "Проминвестбанка".