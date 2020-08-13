Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 направлений полетов на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 международных маршрутов на сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

В частности, объявлены направления из Киева в Белград, Братиславу, Стокгольм, Амман и Коломбо.

Из Львова SkyUp планирует летать в Дубай, Неаполь, Прагу, Париж (Бове) и Тель-Авив.

Из Харькова запланированы рейсы в Прагу, Дубай и Париж (Бове).

Как сообщалось, ранее SkyUp объявила 15 международных маршрутов из Киева на сезон зимней навигации 2020/2021 годов.