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Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 направлений полетов на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 направлений полетов на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 международных маршрутов на сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

В частности, объявлены направления из Киева в Белград, Братиславу, Стокгольм, Амман и Коломбо.

Из Львова SkyUp планирует летать в Дубай, Неаполь, Прагу, Париж (Бове) и Тель-Авив.

Из Харькова запланированы рейсы в Прагу, Дубай и Париж (Бове).

Как сообщалось, ранее SkyUp объявила 15 международных маршрутов из Киева на сезон зимней навигации 2020/2021 годов.

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авіація (2263) авіасполучення (2507) SkyUp (304)


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