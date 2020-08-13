Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 направлений полетов на зимний сезон
Авиакомпания SkyUp анонсировала еще 13 международных маршрутов на сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.
В частности, объявлены направления из Киева в Белград, Братиславу, Стокгольм, Амман и Коломбо.
Из Львова SkyUp планирует летать в Дубай, Неаполь, Прагу, Париж (Бове) и Тель-Авив.
Из Харькова запланированы рейсы в Прагу, Дубай и Париж (Бове).
Как сообщалось, ранее SkyUp объявила 15 международных маршрутов из Киева на сезон зимней навигации 2020/2021 годов.
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