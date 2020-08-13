Уровень расчетов за коммуналку в Киеве достиг 94%, – КГГА

На сегодня уровень оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг с учетом оплаты долгов составляет 94%.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"То есть киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги и активнее начали рассчитываться с долгами, которые накопились в отопительный период", – сказано в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев – город с наибольшим количеством потребителей жилищных и коммунальных услуг в Украине, всего в столице около миллиона лицевых счетов, по которым осуществляется начисление различных видов услуг.