Минфин не видит оснований для девальвации гривни до 30 грн/$ (обновлено)

Министерство финансов не видит предпосылок для девальвации гривни до 30 грн/$.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью журналу "Фокус", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По словам министра, учитывая карантин объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал только на 6%, что фактически уровняло платежный баланс.

"Стране нужен курс гривни, который обеспечивает макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке", – отметил Марченко.

В то же время министр назвал инфляцию более 10% неадекватным показателем.

"Нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", – отметил Марченко.

Министр добавил, что спрос на основные позиции экспорта позволяет Украине пережить кризис относительно стабильно.

"Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", – отметил министр.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.

Петрашко заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.