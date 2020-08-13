Контракты с НСЗУ на лечение COVID-19 подписали 253 больницы

Контракты с Национальной службой здоровья Украины на лечение пациентов с COVID-19 в настоящее время имеют 253 больницы.

Об этом сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Из первого списка, согласно постановлению правительства, мы законтрактировали 237 больниц. Сейчас с нами имеют договор 253 больницы, то есть добавилось 16", - сказал Виленский.

При этом Виленский отметил, что о волнах говорить сейчас "не совсем корректно".

"У нас абсолютно разная история по разным регионам. Один регион подал пять больниц в первую волну, другой регион, как, например, Запорожская область, подал 19. Поэтому в одном регионе может долго работать первая волна, а в другом первая волна поработала, забрала все ресурсы, и им нужно срочно расширять перечень больниц, хотя пациентов у них может быть меньше", - сказал Виленский.

Он подчеркнул, что в целом есть "неравномерный резерв первой волны в разных регионах".

"Когда мы говорим, что мы технически включаем вторую волну, это может говорить не только о том, что у них больше пациентов, чем в среднем по стране, но и о том, что изначально в первую волну они подали меньшее количество больниц. По Закарпатью было мало больниц, сейчас этот список расширили, поэтому это включение второй волны", - сказал он.