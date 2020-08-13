МИД утвердил показатели эффективности работы посольств по продвижению экспорта

Министерство иностранных дел утвердило ключевые показатели эффективности работы заграничных дипломатических представительств и учреждений в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера я утвердил КРІ, ключевые показатели эффективности работы заграничных дипломатических представительств и учреждений в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций. Мы впервые в истории украинского МИД переходим от общего критерия оценки, который заключался в увеличении товарооборота", – сказал Кулеба.

По словам министра, вводятся 15 критериев, разделенных на две группы, по которым будет оцениваться работа дипучреждений за границей.

Среди них, в частности, количество визитов представителей деловых кругов стран аккредитации в Украину для ознакомления с экспортным и инвестиционным потенциалом; открытие рынков продуктов питания для украинских предприятий; количество визитов в Украину потенциальных инвесторов. Кроме того, среди критериев есть направленные на туристическую привлекательность Украины.

Как сообщалось, в мае Министерство иностранных дел возобновило работу обновленного Совета экспортеров и инвесторов, в него вошли 135 компаний.