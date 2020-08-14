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В Украине заработала платежная система Facebook Pay

В Украине заработала платежная система Facebook Pay

Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Редактору издания удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook. Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal.

Пока сервис доступен только в десктопной версии. Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвования через встроенный механихм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Facebook Pay - единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, запущенная в ноябре 2019 года. Она позволяет проводить платежи внутри сервисов компании, подключив банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal. В частности, покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp.

Какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.

Facebook (505) соціальні мережі (766) платіжні системи (380)


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