Германия спасает инвестиции российского олигарха Мордашова в туроператора TUI

Правительство Германии почти удваивает государственную помощь лидеру немецкого и мирового туристического рынка - туроператору TUI Group. Крупнейшим акционером TUI Group является российский олигарх Алексей Мордашов.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

О серьезности финансовых проблем, с которыми вполне успешно развивавшийся до 2020 года туристический концерн столкнулся в результате глобальных карантинных мер, закрытия границ и длительных локдаунов на своих ключевых европейских рынках, красноречиво говорит следующая цифра: в минувшем квартале, с апреля по июнь, выручка TUI по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 98%. Туристический бизнес, по сути дела, остановился.

Это следует из опубликованного 13 августа в штаб-квартире концерна в Ганновере квартального отчета. А накануне там же было объявлено, что немецкий государственный банк KfW второй раз за пять месяцев предоставляет TUI ликвидные средства. Первый кредит в размере 1,8 млрд евро туроператор получил еще в начале апреля в рамках государственной программы экстренной помощи бизнесу. Теперь концерну дают в долг дополнительно 1,05 млрд евро.

Кроме того, TUI выпустит шестилетние конвертируемые облигации, которые за 150 млн евро приобретет созданный в Германии в марте специально для борьбы с последствиями пандемии государственный Фонд стабилизации экономики (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF). Этот особый вид ценных бумаг дает держателю право при определенных условиях обменять их на голосующие акции компании-эмитента.

Правительство ФРГ получит возможность при необходимости стать совладельцем туроператора, и такая "частичная национализация" будет означать для концерна дополнительную защиту от банкротства. Доля государства в его капитале могла бы составить до 9%.

TUI получит от немецкого государства в общей сложности 1,2 млрд евро. В результате имеющиеся в распоряжении концерна денежные средства вырастут до 2,4 млрд евро, и этой суммы, согласно пресс-релизу концерна, должно хватить, чтобы не только успешно пройти зиму, когда происходит обычное в туристической отрасли сезонное снижение доходов, но и справиться с "дальнейшими более длительными ограничениями на поездки и другими отрицательными явлениями в связи с COVID-19".

В то же время от спасения TUI выигрывают и акционеры концерна. Крупнейший среди них - российский предприниматель, владелец металлургической компании "Северсталь", генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов. 24,95% акций TUI принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Unifirm Limited, а она, как сказано на сайте немецкого концерна, "косвенно контролируется семьей Мордашова".

Российский миллиардер в рамках диверсификации своего бизнеса еще в 2008 начал скупать акции TUI с целью стать стратегическим инвестором европейской туристической компании. Год спустя была создана фирма "TUI Россия", ее основными акционерами стали TUI Group и "Севергрупп".

Сегодня Алексей Мордашов вместе со своим советником по "Севергрупп" Владимиром Лукиным входит в наблюдательный совет TUI Group. В немецких акционерных обществах этот орган утверждает все ключевые кадровые и инвестиционные решения, но не занимается оперативным управлением бизнесом.

С начала пандемии коронавируса курс акций TUI на Франкфуртской бирже упал с уровня примерно в 11 евро до нынешних менее 4 евро. Так что принадлежащий Алексею Мордашову пакет существенно снизился в цене. К тому же российский инвестор довольно долго не будет получать дивиденды из Германии, поскольку еще при выдаче первого кредита правительство ФРГ поставило условие: распределять прибыль между собственниками концерн сможет только после полного погашения займа, а теперь уже - двух займов госбанка KfW.

Однако финансовая помощь правительства ФРГ концерну TUI обеспечила Алексею Мордашову и его семье главное: сохранность их долгосрочных инвестиций в Германии и шанс на будущие доходы от этих стратегических капиталовложений по мере возрождения туристического бизнеса в Европе.

Активами Мордашова являются "Северсталь", TUI AG, С"иловые машины", Nord Gold, Утконос, "Лента".

В январе 2018 года "Силовые машины" Мордашова попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым. Российские СМИ оценивают состояние Мордашова в $16,8 млрд.