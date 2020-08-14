Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украину 10 августа заключило соглашение с ООО "Украинский системные инновации" о поставке комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 180,40 млн грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным системы "Прозорро", в этом году поставят 220 программно-аппаратных комплексов автоматической фото/видеофиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения "Каскад 3" по ГОСТ 8809:2018 по 820 тыс грн. за комплекс. Это равняется цене от этой же фирмы от "Укринфрапроект" в октябре 2019 года. Гарантийный срок составляет один год.

Как и в прошлом году, закупку провели без торгов по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции. Согласно обоснованию, пока только "Каскад" имеет сертификат проверки на соответствие средства измерений техрегламента, поэтому это единственный стационарный комплекс, который можно ввести в действие в составе Системы автофиксации нарушений ПДД. Также "Каскад" имеет положительное заключение государственной экспертизы в сфере технической защиты информации (КСЗИ), зарегистрированный в Госспецсвязи. Кроме того, МВД тестировало и подтвердило совместимость комплекса "Каскад" с Системой автофиксации нарушений ПДД.

ООО "Клансистемс" пожаловалось в АМКУ на применение переговорной процедуры, требуя отменить закупку. Оно хотело предложить комплексы Vega Smart Speed производства компании Tattile S.r.l. (Италия), которые имели сертификат о соответствии техрегламента и вывод КСЗИ, но не прошли тестирование в МВД.

Однако затем жалобщик загрузил письмо, в котором признал действия заказчика правомерными и попросил оставить жалобу без рассмотрения.

Компания "Украинская системные инновации" принадлежит киевлянину Игорю Ильенко и ООО "Информационное агентство Трафик Инфо", которым через ООО "Олли Транс" и ООО "Олли Инвест" владеют Катя Фокина, Максим Химченко и кипрская компания "Галаксус Энтерпрайзиз Лимитед". Максим Химченко является автором патента на "Комплекс видеофиксации транспортных средств с распознаванием номерных знаков и проверкой по поисковым реестрами "видеоконтроль-Рубеж", который принадлежит упомянутой фирме "Олли Транс". Именно эти комплексы ГАИ закупала в "Олли Транс" во времена президентства Виктора Януковича.

Также "Олли Транс" обладает патентом на "Способ регистрации движения транспорта" путем передачи данных с видеокамер и дорожных сенсоров в Интернет в режиме реального времени.

Директором "Украинская системных инноваций" является Даниил Сергеевич Ферлий, который также руководит ООО "Международное агентство по защите интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством в киберпространстве" того же Виктора Смирнова и Александра Горбенко.

Ферлий был внештатным помощником нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки в июне 2019 года. Бухарев занимал эту должность до сентября 2019 года, пока не был назначен первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемого "управления "К"). С этой должности был уволен в ноябре 2019 года. Тогда же он стал генерал-полковником. А в апреле 2020 его назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

После Майдана 2014 года в. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального аппарата СБУ. Там Бухарев работал полгода до избрания нардепом. В 2007-2010 годах Бухарев возглавлял налоговую милицию, Турчинов тогда был первым вице-премьером в правительстве лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.