Экспортеры "Укроборонпрома" заключили контракты на $154 миллиона

Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятиями-спецэкспортерами ГК "Укроборонпром" за первое полугодие составил почти $ 145 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

В частности, речь идет об основных показателях работы 5 государственных компаний: "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", "Прогресс" и "Укроборонсервис".

Несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму $ 142 млн. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $ 154 млн.

ТОП-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, были: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

Среди весомых экспортных поставок (более $5 млн) в первом полугодии 2020 года следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию - радиолокационной станции и сопутствующих товаров; поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники выросла до 19% (в 2019 году - 13%, в 2013-м - всего 3%).

Третьим географическим рынком украинской продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, услуги по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% соответственно.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.