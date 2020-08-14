"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Запорожье

АО "Укрзализниця" с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье в исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.