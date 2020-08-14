В Украине сократилось поголовье КРС, свиней и птицы

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) по состоянию на 1 августа 2020 года составило 3,45 млн голов, что на 6,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 6,3% – до 1,78 млн голов.

Поголовье свиней снизилось на 4,4% – до 6,12 млн голов, поголовье овец и коз - на 6,2%, до 1,45 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 августа 2019 года сократилось на 3,4% – до 248,8 млн голов.

По предварительным данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 2019 году составило 3,12 млн голов, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году. Поголовье свиней сократилось на 4,9% - до 5,73 млн голов, овец и коз на 4,8% - до 1,21 млн голов, птицы выросло на 4,2% - до 220,46 млн голов.