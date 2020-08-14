В Беларуси начались акции протеста на нефтеперерабатывающих предприятиях
В "Белнефтехиме" подтвердили, что работники ряда предприятий концерна проводят мирные акции протеста, не выдвигая экономических требований, но производственный процесс на предприятиях не прерывается.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков встречается с работниками "Гродно Азот". На "Нафтане" встречу с работниками проводит руководство предприятия", - сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
По его словам, требования протестующих "не связаны с условиями труда или экономическими причинами".
При этом Тищенко подчеркнул, что технологический и производственный процесс на предприятиях нефтехимического комплекса не останавливается. "Это предприятия с повышенным уровнем опасности и работники прекрасно это понимают, и поэтому технологический процесс не прерывается", - сказал он.
Также встречи руководства с коллективами проходят на "Могилевхимволокно" и гродненском "Химволокно", подтвердил Тищенко.
В свою очередь, ОАО "Белорусская калийная компания" (трейдер "Беларуськалия") выступило с открытым письмом от лица коллектива с призывом к сотрудникам силовых структур прекратить насилие в отношении участников акций протеста в стране.
На самом "Беларуськалии" продолжаются мирные акции работников предприятия, они проводят встречи с руководством.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи.
За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.
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