В Беларуси начались акции протеста на нефтеперерабатывающих предприятиях

В "Белнефтехиме" подтвердили, что работники ряда предприятий концерна проводят мирные акции протеста, не выдвигая экономических требований, но производственный процесс на предприятиях не прерывается.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков встречается с работниками "Гродно Азот". На "Нафтане" встречу с работниками проводит руководство предприятия", - сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, требования протестующих "не связаны с условиями труда или экономическими причинами".

При этом Тищенко подчеркнул, что технологический и производственный процесс на предприятиях нефтехимического комплекса не останавливается. "Это предприятия с повышенным уровнем опасности и работники прекрасно это понимают, и поэтому технологический процесс не прерывается", - сказал он.

Также встречи руководства с коллективами проходят на "Могилевхимволокно" и гродненском "Химволокно", подтвердил Тищенко.

В свою очередь, ОАО "Белорусская калийная компания" (трейдер "Беларуськалия") выступило с открытым письмом от лица коллектива с призывом к сотрудникам силовых структур прекратить насилие в отношении участников акций протеста в стране.

На самом "Беларуськалии" продолжаются мирные акции работников предприятия, они проводят встречи с руководством.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.