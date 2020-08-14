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Новини Коронавірус і карантин
11 072 18

В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

Столица попала в "желтую" зону эпидемической опасности, поэтому в Киеве будут усилены некоторые ограничения и запреты, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает БизнесЦензор.

"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2 процента", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

  • Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок.
  • Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
  • Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
  • Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.
  • Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.
  • Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.
  • Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа", - сказал Кличко. 

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине уже неделю фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.

карантин (2077) Київ (4734) Кличко Віталій (577) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+6
и шо характерно-сейчас по "Интеру" показывают Киево-Печерскую лавру и интервью Павла...и сколько людей проходит или стоит-ни ОДНОГО в маске...!!!! и это то место где была вспышка коронавируса...то о чём тогда говорит пан Кличко...?!!! или попам закон не писан...?!
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14.08.2020 20:58 Відповісти
+5
поговаривают, что фонд борьбы с коронавирусом закончился. откуда деньги на масштабное тестирование?
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14.08.2020 20:39 Відповісти
+5
Вообще-то идиотизм полный. И политическая спекуляция мэра и Киевсовета. Covid-19 будет действовать пока не переболеет приблизительно 70% населения и не выработается устойчивый иммунитет. Так можно растянуть карантин на многие годы, Остальное это попытка Кличка повлиять на местные выборы, где он пролетает. И для него может закрыться денежный поток, а так не хочется. К хорошему привыкаешь. На экономическую катастрофу и убытки малого и среднего бизнеса из-за короновируса ему наплевать
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15.08.2020 03:33 Відповісти
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Та да, скоро ж Марш нескорених. Хлопці, щоб усі у масках були!
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14.08.2020 14:54 Відповісти
Автозаки, дубинки, менты готовы?
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14.08.2020 14:56 Відповісти
декларация
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14.08.2020 15:55 Відповісти
От тобі і марш ветеранів ....1-а людина на 5 кв.м
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14.08.2020 19:08 Відповісти
Можно занять большую площадь и засчет более длинной колонны дольше идти, шоб ЗЕ никаких пампрсов не хватило.
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14.08.2020 22:31 Відповісти
Я впевнений, що одне іншому не заважає.
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15.08.2020 00:53 Відповісти
Не думаю, що через марш. Це через тупих дибілів, які всюди без масок ходять і їздять.
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14.08.2020 19:25 Відповісти
поговаривают, что фонд борьбы с коронавирусом закончился. откуда деньги на масштабное тестирование?
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14.08.2020 20:39 Відповісти
подозреваю что это просто на бумаге...
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14.08.2020 22:17 Відповісти
и шо характерно-сейчас по "Интеру" показывают Киево-Печерскую лавру и интервью Павла...и сколько людей проходит или стоит-ни ОДНОГО в маске...!!!! и это то место где была вспышка коронавируса...то о чём тогда говорит пан Кличко...?!!! или попам закон не писан...?!
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14.08.2020 20:58 Відповісти
Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территорииИсточник: https://biz.censor.net/n3213784
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16.08.2020 10:18 Відповісти
Вообще-то идиотизм полный. И политическая спекуляция мэра и Киевсовета. Covid-19 будет действовать пока не переболеет приблизительно 70% населения и не выработается устойчивый иммунитет. Так можно растянуть карантин на многие годы, Остальное это попытка Кличка повлиять на местные выборы, где он пролетает. И для него может закрыться денежный поток, а так не хочется. К хорошему привыкаешь. На экономическую катастрофу и убытки малого и среднего бизнеса из-за короновируса ему наплевать
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15.08.2020 03:33 Відповісти
Идиотизм списывать на местную власть проебы центральной. Зелень пролетает на местных выборах. На убытки малого и среднего бизнеса из-за короновируса ей наплевать.
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16.08.2020 10:36 Відповісти
Запищите социальные ролики со страданиями людей в реанимациях и крутите их по всем каналам!!! Уверен что увидев это у многих отпадёт желание шастать по кабакам,ночным клубам,торговым домам...,ездить в общественном транспорте без масок менее 5 остановок а наземного транспорта двух остановок подземного.Кроме этого ограничить поездки между населёнными пунктами без острой необходимости ( работа, лечение,похороны и т.п.) а курортные зоны и зоны отдыха закрыть !!!

Да, у бизнеса будут убытки, но они не сравнимы со здоровьем и смертью Граждан!!! Олигархов и миллионеров ЗАСТАВИТЬ 50% своих,невсегда честных доходов передать в бюджет,,, Даю согласию на часть своих налогов ( БЮДЖЕТА) на помощь мелкого и среднего бизнеса
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16.08.2020 06:05 Відповісти
Я гадаю, що правильніше буде ЗАБОРОНИТИ ВДЯГАТИ МАСКИ, оскільки в них концентрується інфекція. Якщо вас турбує вірус ковід, то тисніть на владу аби змінювали модель охорони здоров'я - геть від фармакології і перехід на природні науково-обґрунтовані методи лікування, зокрема, лазерну терапію. 1-3 сеанси амбулаторного лікування - і ніякого захворювання в людини вже не буде.

моя стаття: Природно науковий підхід до лікування хворих (англійською):https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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16.08.2020 17:53 Відповісти
Чому ні Педалік, ні Зєєв Зе й досі не захворіли невиліковно на коронавірус? Якесь неподобство, їй-богу!!
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16.08.2020 17:42 Відповісти
виталя, самое главное штоб все носили докУменты
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16.08.2020 17:55 Відповісти
В веди черезвычайное положение а потом ваши дебильные забаганки. Ковидные вне закона.
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17.08.2020 03:56 Відповісти

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