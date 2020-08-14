В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

Столица попала в "желтую" зону эпидемической опасности, поэтому в Киеве будут усилены некоторые ограничения и запреты, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает БизнесЦензор.

"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2 процента", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок.

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.

Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.

Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа", - сказал Кличко.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине уже неделю фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.