"Аграрный фонд" в первом полугодии получил более 200 миллионов чистого убытка

АО "Аграрный фонд" в январе-июне 2020 года получил 204,72 млн грн чистого убытка против 15,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его выручка в первом полугодии 2020 снизилась в 3,3 раза и составила 1,28 млрд грн.

В отчетном периоде "Аграрный фонд" уменьшил валовую прибыль в 3,3 раза – до 80,34 млн грн, получил 143,93 млн грн операционного убытка против 328,73 млн грн операционной прибыли в январе-июне 2019 года.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.

"Аграрный фонд" завершил 2019 год с чистым убытком в 1,97 млрд грн против 27,59 млн грн убытка в 2018 году. Выручка сократилась на 38% - до 4,01 млрд грн.