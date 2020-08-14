В Днепре нацполиция задержала на взятке ректора университета

Правоохранители в Днепре задержали ректора высшего учебного заведения и его помощника при получении неправомерной выгоды за беспрепятственное возвращение имущества, находящегося на территории университета.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает БизнесЦензор.

Правоохранители задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. грн.

Сейчас ректора и его помощника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, задержан ректор Украинского государственного химико-технологического университета Константин Сухой