"Укртрансгаз" начал публикацию данных о свободных мощностях газохранилищ
АО "Укртрансгаз" начал ежесуточную публикацию данных о свободных мощностях подземных хранилищ газа Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.
"Укртрансгаз" как оператор ПХГ Украины начал ежесуточно обнародовать актуальную информацию о свободных мощности газохранилищ на собственном сайте", - сообщает "Укртрансгаз".
Пересмотреть свободные мощности можно по ссылке: http://utg.ua/utg/business-info/capacities.html
Клиенты ПХГ смогут отслеживать свободную мощность закачивания и отбора газа на текущие и следующую сутки.
Благодаря новому сервису заказчики услуг хранения газа (700 украинских и 72 иностранных компаниий) могут оперативно планировать собственные бизнес-процессы, связанные с хранением газа, сообщает компания.
Будь ласка, зачекайте...
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