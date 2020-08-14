Смелянский попросил Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"
Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский заявил, что попросил президента Владимира Зеленского вывести его из состава Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".
Об этом Смелянский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
По словам Смелянского, это необходимо, так как "Укрпошта" в ближайшее время подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институтами.
"По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлечёнными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава Наглядовой Рады", - заявил Смелянский.
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