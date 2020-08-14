Украина уже экспортировала 4,2 миллиона тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 14 августа 2020 года экспортировала 4,19 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,27 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 2,38 млн тонн пшеницы (-16 тыс. тонн), 1,3 млн тонн ячменя (-109 тыс. тонн) и 499 тыс. тонн кукурузы (-1,14 млн тонн).

По состоянию на 14 августа текущего года экспортировано также 24,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.