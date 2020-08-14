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Рост минимальной зарплаты увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда, – Минфин

Рост минимальной зарплаты увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда, – Минфин

В этом году благодаря увеличению минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд грн и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу "Фокус", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина. 

"В этом году повышение МЗП состоится в рамках 300 грн - с 4 723 грн до 5 000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд", - сказал Марченко.

Марченко убежден, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

"А компании, которые платят налоги только с 4 723 грн минимальной зарплаты, а остальные выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - отметил Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, повлечет за собой повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн.

Автор: 

Мінфін (2956) мінімальна зарплата (137) ЄСВ (41) зарплата (1144)


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Топ коментарі
+16
Результат повышения минималки будет сюрпризом для всех Это приведет к снижению общего уровня жизни посредством инфляции Вполне ожидаемый результат поднятия ЗП в период падения ВВП
Но пусть это будет сюрпризом
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14.08.2020 17:40 Відповісти
+12
при падении покупательной способности такие принудительные повышения приведут к сокращению рабочих мест и часть людей выбросят на улицу, так как и неповышенную зарплату платить нечем (экономику про+расли!).На фоне ма ссового обнищания поднимать налоги могут только экономически дебиловатые, желающие смерти своему государству
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14.08.2020 20:12 Відповісти
+8
А саму сумму увеличения минималки в условиях тотального падения экономики надо просто напечатать.

Такое впечатление, что 73% не смотрели совковый мультик про Простоквашино (я уж не говорю о том, что они в школу не ходили и в арифметику с логикой не научены).

"Чтобы продать что-нибуть ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет". Дядя Федор
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14.08.2020 22:28 Відповісти
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Результат повышения минималки будет сюрпризом для всех Это приведет к снижению общего уровня жизни посредством инфляции Вполне ожидаемый результат поднятия ЗП в период падения ВВП
Но пусть это будет сюрпризом
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14.08.2020 17:40 Відповісти
позором и окончательной ямой для нищего государства
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14.08.2020 20:13 Відповісти
Мое мнение что сумму ЕСВ надо привязать не к мин зарплате а к мин пенсии, тогда будет и чесно и справедливо , а то мин пенсия например 2000 грн, а мин зарплата 10000грн соответственно ЕСВ 2200 грн!
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16.08.2020 19:05 Відповісти
какие уж тут сюрпризы...
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17.08.2020 09:08 Відповісти
перестануть платить в белую, что бы выжить....
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14.08.2020 19:29 Відповісти
Мрази,повышение налогов должно оформляться отдельно от повышения минзарплаты,и как это бизнес может не заметить большое повышение этих налогов,вы там идиоты?
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14.08.2020 20:08 Відповісти
они зедебильі
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17.08.2020 09:25 Відповісти
https://biz.censor.net/user/429889, якщо для тебе підвищення зп найманим працівникам на якихось 300 грн. це знищення твого бізнесу, то на куя потрібен такий бізнес? Ти зізнаєся, що платиш зп в конвертах і не сплачуєш податки, а хочеш, щоб держава робила дороги, платила вчителям і лікарям достойну ЗП за рахунок тих, хто платить за себе і за таких, як ти? Ох ти ж і хитров"іпаний. Знайшли для себе виправдовування, що крадуть бюджетні гроші. Так і крадуть їх у держави багато таких, що не платять податки, крадуть на схемах по поверненню ПДВ, створюють фейкові підприємства разом з фіскальними службами і таких різних схем занадто багато.
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17.08.2020 09:57 Відповісти
Ты дурёха читая текст пытайся вникнуть в смысл,повышение минзарплаты и повышение налогов должны быть отделены,это разные понятия для экономики и бизнеса,иначе все это выглядит как примитивная махинация казнокрадов,средства в бюджете для учителей и врачей имеются,только тратятся они по воровскому.
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17.08.2020 12:05 Відповісти
при падении покупательной способности такие принудительные повышения приведут к сокращению рабочих мест и часть людей выбросят на улицу, так как и неповышенную зарплату платить нечем (экономику про+расли!).На фоне ма ссового обнищания поднимать налоги могут только экономически дебиловатые, желающие смерти своему государству
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14.08.2020 20:12 Відповісти
А саму сумму увеличения минималки в условиях тотального падения экономики надо просто напечатать.

Такое впечатление, что 73% не смотрели совковый мультик про Простоквашино (я уж не говорю о том, что они в школу не ходили и в арифметику с логикой не научены).

"Чтобы продать что-нибуть ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет". Дядя Федор
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14.08.2020 22:28 Відповісти
https://dengi.ua/career/1814833-poroshenko-anonsiroval-povyshenie-minimal-noj-zarplaty

ну да зелень придумала.
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16.08.2020 19:03 Відповісти
Еще раз перечитай мой пост внимательно, если умеешь в буквы.

Порошенко это делал на фоне роста ВВП и экономики, а зелупарии делают на фоне падения ВВП и экономики.
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16.08.2020 22:41 Відповісти
Перейдут на оплату втемную, минималка будет новая, но налогов не будет. Не будет никакого повышения ЕСВ, просто исчезнут все налоги с зарплат. ЗЕКабмин это понимает?
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14.08.2020 22:36 Відповісти
Нет! Чтобы это понять, надо иметь мозг в голове,а не полову !!
А как все убедились по, результатам выборов,мозгов у 73% населения Украины не имеет !
Хорошо если в результате преклонного возраста(старческого маразма)..
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15.08.2020 04:30 Відповісти
а ви про молодіжний маразм нічого не чули?Я питала молодь,які голосували за гравця на піаніно-----всі пішли і я пішов,по приколу,не знаю.
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16.08.2020 09:47 Відповісти
Эльмира,честно? Меня молодёжь современная ,не только в Украине,своей (даже не знаю как это назвать) поражает. У нас в Германии тоже....
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17.08.2020 03:37 Відповісти
У нас всегда работники были в штате и з/п платили белую. Теперь переводят на фопов... Не получит наволочь никаких дополнительных поступлений.
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17.08.2020 09:16 Відповісти
Тоесть поднять минимальную зарплату ето фишка для того, чтобы собрать больше налогов а не чтобы реально поднять зарплату людям
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14.08.2020 22:40 Відповісти
А ви не знали? Вітаю, тепер знаєте)
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16.08.2020 20:47 Відповісти
Да поднять зарплату всегда можно. Напечатал денег и поднял, что ты только купишь на неё...
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17.08.2020 09:19 Відповісти
з однієї кишені в другу перекладають.. Враховуючи, що більшість отримують мінімалку саме на державній службі, то держава їм заплатить більше, і та ж сама держава отримає від держпрацівників більше податків.. Який сенс про якісь там примарні прибутки волати??
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14.08.2020 23:01 Відповісти
Любое повышение налогов перекладывается на потребителя! Повышенные налоги будет платить не бизнес как многие ЛОХИ думают а покупатели в магазинах на заправках в метро!! И это повышение цен связанное с повышением налогов и печатаньем денег (чтобы платить повышенные ЗП нужно напечатать фантиков) моментально съест ваше повышение и разорит мелкий бизнес что увеличит безработицу!!

ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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15.08.2020 09:40 Відповісти
Я не Касандра и точно не какой экстрасенс , но я легко предсказывал , что Осла Оманского ожидают голодные бунты и потом минимум 10 лет восстановления экономики , за время которых 73% дебилов придется понять , несколько простых истин , например , что хуже может быть всегда , что когда ты голосуешь за дилетанта , не стоит ожидать чуда и профессионального руководства страной не будет , что когда тупорылое чмо ноль в международных отношениях , то оно просрет все достижения страны и самое главное , что КОГДА ЭТИМ БЕЗМОЗГЛЫМ ДЯТЛАМ НЕ ХЕР ЧЕМ БУДЕТ КОРМИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ , то им придется понять , что кроме них в этом не виноват не кто.
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15.08.2020 10:16 Відповісти
ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА!!

Теперь на основании этого отменим выборы! да счас у власти гавно но ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА поэтому пусть гавно и остается мы к нему уже привыкли и приспособились поэтому так как ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА чтобы не было хуже не будет выборов! ЖИВЕМ ПРИ СТАБИЛЬОНОМ ГАВНЕ! ЗАТО НЕ БУДЕТ ХУЖЕ!!
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15.08.2020 10:21 Відповісти
Если с памятью проблема , то напоминаю , что главные лозунги 73% идиотов на выборах Осла были : Голосуем по приколу , бо хуже не будет.
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15.08.2020 10:37 Відповісти
причем тут лозунги! твоия теория которая строится на ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА сама по себе ущербна и роли не играет кого выбирают ЗЕЛЮ или ПЕТЮ!!

Люди выберают политиков на основе их обещаний а не на основе цвета глаз! если брать обещания ЗЕЛИ то они были вполне правильными и адекватными! другое дело что ЗЕЛЯ просто обманул людей и место того чтобы выполнять то что обещает продолжид политику старой власти против которой люди и голосовали! Поэтому я всегда говорил что кроме права выбора должен быть механизм контроля! Не выполняет президент депутат мер то что обещал на выборах у изберателей должен быть действеныый механизм чтобы его сместить!! ИБО НЕФИГ БЫЛО НА ВЫБОРАХ ВРАТЬ!!!
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15.08.2020 10:40 Відповісти
Мужик ты или дурак или Зебил , что в принципе одно и то же. Кроме обещаний политиков есть еще и серое вещество в черепной коробке головы , им некоторые люди на планете думать пытаются . Если Осел Омансктй обещал зарплату учителям в 4000 ДОЛЛАРОВ , при ВВП Украины в 3000 долларов и ему верили дебилы , то вам дебилам не плохо бы в гугле проверить , что ВВП Польши 12000 баксов , а Германии почти 50000 , но ооооо чудо даже они не в состоянии платить такую зарплату учителям . Но голод и нищета , хорошие учителя , так что вам всем скоро придется пройти ускоренный курс обучения и в следующий раз когда вам на выборах будут обещать , то что нереально сделать вы этого кандидата будете по морде бить , а не голосовать за него.
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15.08.2020 11:26 Відповісти
свои обещания которые сам себе придумал можешь засунуть в одно место!! как говорится дебил себе сам придумал сам решил!!
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15.08.2020 12:00 Відповісти
Руслан,вы привыкли к тому,что Украину сливают Парашке?
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17.08.2020 03:40 Відповісти
И может, тогда 90% населения зарубит себе на носу --- НИКОГДА, НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ!!!
Остальные 10% --- вполне справятся...
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15.08.2020 10:30 Відповісти
А ты кто 10% или 90%? когда кто то что то предлагает я всегда говорю примени свое предложение к себе а потом так сказать предлагай!!
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15.08.2020 10:33 Відповісти
Давно уже предлагаю --- нахрен всеобщее избирательное право! Это худшее, что могла придумать демократия.
Вот и предлагаю --- одного меня вполне достаточно, для проведения выборов!
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15.08.2020 10:49 Відповісти
Можно еще кума пригласить....)
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15.08.2020 10:51 Відповісти
захожу в магазин сегодня з/п ещё не получили
а хлеб уже подорожал
рост экономики должен давать прирост з/п
а так просто инфляция а она опережает
рост з/п пенсий / заканчивал эпоху бедности /
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15.08.2020 13:45 Відповісти
...и окончательно добьет малый бизнес!
Та и печатающие гривни станки могут поломаться.
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15.08.2020 15:59 Відповісти
Из Цензора:" Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, - Госстат"
Причинно-следственная связь...

https://images.cnscdn.com/images/b/2/6/3/b2630c84fc9ac8e11d19e0bde4f84ff2/original.jpg
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15.08.2020 22:07 Відповісти
Это чушь! Они абсолютно не понимают ничего в экономике! Инфляция все сожрет! И бедные цены еще больше станут. Чтобы люди стали богаче, для этого нужно больше торговли с другими мировыми рынками! Государство может стать богаче только в том случае, если деньги будут вливаться в государство и путем инвестиций или путем экспорта товаров и услуг другим странам, а у нас получается, что в Украину ничего никто не вливает и денег в стране больше не становится! А олигархи выводят деньги из страны и чем меньше в стране будет денег, тем она будет беднее. Олигархи за эти годы из Украины все деньги вывели. Страну сделали нищей! Олигархов надо всех перестрелять! Нужно вернуть смертную кару и судить должен суд присяжных!
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16.08.2020 16:56 Відповісти
Что и требовалось доказать! А медсестра в больнице как получала 3 тыс (при минималке в 4723)так и будет получать или почтальону будут платить 1500 им пофигу, главное с частного бизнеса снять больше бабла!!! Мы зробылы це разом, инвесторы добро пожаловать
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16.08.2020 19:43 Відповісти
В Украине ВВП с 1991 года минус 35 % по бывшим странам ссср
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16.08.2020 22:21 Відповісти
30 лет правления воров и олигархов в РФ. Изменение ВВП за период 1990-2019г:

Узбекистан +235%
Туркменистан +227%
Монголия +264%
Польша +191%
Азербайджан +160%
Казахстан +121%
Армения +120%
Беларусь +100%
Таджикистан +54%
РОССИЯ +24%
Грузия+4%
Украина -35%

Мир +124%
Китай +1299%
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16.08.2020 22:25 Відповісти
П;№@болы из Минфина,

честно скажите людям, что повышение МЗП кроме повышения "белой зарплаты" автоматически повысит:

ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы

Их тоже платят те чуваки что в конвертах "в серую" дают?
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17.08.2020 10:05 Відповісти
Наперсточники, твари!
Стоит один раз привязать налоги к минимальной зарплате,
и потом каждый раз, когда хочешь тупо поднять налоги, можно просто блеять про "заботу о людях".
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17.08.2020 10:09 Відповісти
как при распаде ссср говорили... - все не за то, чтобы не было богатых, а за то, чтобы не было бедных.))))))))))))))))))))) как будто не понятно, что богатым можно быть только за чей-то счет.
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17.08.2020 11:28 Відповісти
Дебіли, там хоч у когось економічна освіта є (Трускавець не згадувати)?
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17.08.2020 11:54 Відповісти

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