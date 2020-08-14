Рост минимальной зарплаты увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда, – Минфин

В этом году благодаря увеличению минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд грн и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу "Фокус", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В этом году повышение МЗП состоится в рамках 300 грн - с 4 723 грн до 5 000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд", - сказал Марченко.

Марченко убежден, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

"А компании, которые платят налоги только с 4 723 грн минимальной зарплаты, а остальные выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - отметил Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, повлечет за собой повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн.