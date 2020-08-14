Рост минимальной зарплаты увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда, – Минфин
В этом году благодаря увеличению минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд грн и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу "Фокус", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"В этом году повышение МЗП состоится в рамках 300 грн - с 4 723 грн до 5 000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд", - сказал Марченко.
Марченко убежден, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.
"А компании, которые платят налоги только с 4 723 грн минимальной зарплаты, а остальные выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - отметил Марченко.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, повлечет за собой повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн.
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Но пусть это будет сюрпризом
Такое впечатление, что 73% не смотрели совковый мультик про Простоквашино (я уж не говорю о том, что они в школу не ходили и в арифметику с логикой не научены).
"Чтобы продать что-нибуть ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет". Дядя Федор
ну да зелень придумала.
Порошенко это делал на фоне роста ВВП и экономики, а зелупарии делают на фоне падения ВВП и экономики.
А как все убедились по, результатам выборов,мозгов у 73% населения Украины не имеет !
Хорошо если в результате преклонного возраста(старческого маразма)..
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
Теперь на основании этого отменим выборы! да счас у власти гавно но ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА поэтому пусть гавно и остается мы к нему уже привыкли и приспособились поэтому так как ХУЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА чтобы не было хуже не будет выборов! ЖИВЕМ ПРИ СТАБИЛЬОНОМ ГАВНЕ! ЗАТО НЕ БУДЕТ ХУЖЕ!!
Люди выберают политиков на основе их обещаний а не на основе цвета глаз! если брать обещания ЗЕЛИ то они были вполне правильными и адекватными! другое дело что ЗЕЛЯ просто обманул людей и место того чтобы выполнять то что обещает продолжид политику старой власти против которой люди и голосовали! Поэтому я всегда говорил что кроме права выбора должен быть механизм контроля! Не выполняет президент депутат мер то что обещал на выборах у изберателей должен быть действеныый механизм чтобы его сместить!! ИБО НЕФИГ БЫЛО НА ВЫБОРАХ ВРАТЬ!!!
Остальные 10% --- вполне справятся...
Вот и предлагаю --- одного меня вполне достаточно, для проведения выборов!
а хлеб уже подорожал
рост экономики должен давать прирост з/п
а так просто инфляция а она опережает
рост з/п пенсий / заканчивал эпоху бедности /
Та и печатающие гривни станки могут поломаться.
Причинно-следственная связь...
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Узбекистан +235%
Туркменистан +227%
Монголия +264%
Польша +191%
Азербайджан +160%
Казахстан +121%
Армения +120%
Беларусь +100%
Таджикистан +54%
РОССИЯ +24%
Грузия+4%
Украина -35%
Мир +124%
Китай +1299%
честно скажите людям, что повышение МЗП кроме повышения "белой зарплаты" автоматически повысит:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Их тоже платят те чуваки что в конвертах "в серую" дают?
Стоит один раз привязать налоги к минимальной зарплате,
и потом каждый раз, когда хочешь тупо поднять налоги, можно просто блеять про "заботу о людях".