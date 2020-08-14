Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды госимущества
12 августа Кабинет vинистров Украины принял разработанное Фондом государственного имущества Украины постановление "Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества".
Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.
Так, указанное постановление правительства утверждает две новые типовые формы:
- примерного договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения;
- примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.
Отмечается, что принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям обнародовать в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи" объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых закончился и которые могут быть продолжены без аукционов.
С момента обнародования указанного постановления правительства процесс аренды будет наконец запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, который был введен в действие 1 февраля 2020 года. Никаких других препятствий для этого не осталось. Система "Prozorro.Продажи" готова для перезапуска аренды по новым правилам.
Новации, которые вносит новый закон об аренде, а также новый порядок аренды учтены в логической структуре новых примерных договоров.
В перечень основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, принадлежат следующие:
- отныне договор аренды становится трехсторонним (ранее был двусторонним) и таким образом балансодержатель (третья сторона) становится полноценным участником арендных отношений с стороны государства и наделяется правами и обязанностями по защите государственного имущества;
- проект примерного договора вводит авансовый платеж и обеспечительный депозит, которые победитель аукциона должен уплатить в государственный бюджет, балансодержателю и арендодателю до заключения договора аренды. Эти платежи будут рассматриваться как гарантия платежеспособности победителя, а затем и гарантия обеспечения прав государства;
- у арендатора появляется возможность требовать досрочного прекращения договора в случае, если он имеет доказательства существенного несоответствия объекта аренды заявленной информации о нем, вследствие чего арендатор не будет иметь возможности использовать объект или приступить к выполнению ремонтных работ.
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