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Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды госимущества

Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды госимущества

12 августа Кабинет vинистров Украины принял разработанное Фондом государственного имущества Украины постановление "Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества".

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

Так, указанное постановление правительства утверждает две новые типовые формы:

  • примерного договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения;
  • примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Отмечается, что принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям обнародовать в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи" объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых закончился и которые могут быть продолжены без аукционов.

С момента обнародования указанного постановления правительства процесс аренды будет наконец запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, который был введен в действие 1 февраля 2020 года. Никаких других препятствий для этого не осталось. Система "Prozorro.Продажи" готова для перезапуска аренды по новым правилам.

Новации, которые вносит новый закон об аренде, а также новый порядок аренды учтены в логической структуре новых примерных договоров.

В перечень основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, принадлежат следующие:

  • отныне договор аренды становится трехсторонним (ранее был двусторонним) и таким образом балансодержатель (третья сторона) становится полноценным участником арендных отношений с стороны государства и наделяется правами и обязанностями по защите государственного имущества;
  • проект примерного договора вводит авансовый платеж и обеспечительный депозит, которые победитель аукциона должен уплатить в государственный бюджет, балансодержателю и арендодателю до заключения договора аренды. Эти платежи будут рассматриваться как гарантия платежеспособности победителя, а затем и гарантия обеспечения прав государства;
  • у арендатора появляется возможность требовать досрочного прекращения договора в случае, если он имеет доказательства существенного несоответствия объекта аренды заявленной информации о нем, вследствие чего арендатор не будет иметь возможности использовать объект или приступить к выполнению ремонтных работ.

Автор: 

оренда (396) договір (139) ФДМУ (1379)


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