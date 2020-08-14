Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды госимущества

12 августа Кабинет vинистров Украины принял разработанное Фондом государственного имущества Украины постановление "Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества".

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

Так, указанное постановление правительства утверждает две новые типовые формы:

примерного договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения;

примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Отмечается, что принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям обнародовать в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи" объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых закончился и которые могут быть продолжены без аукционов.

С момента обнародования указанного постановления правительства процесс аренды будет наконец запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, который был введен в действие 1 февраля 2020 года. Никаких других препятствий для этого не осталось. Система "Prozorro.Продажи" готова для перезапуска аренды по новым правилам.

Новации, которые вносит новый закон об аренде, а также новый порядок аренды учтены в логической структуре новых примерных договоров.

В перечень основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, принадлежат следующие: