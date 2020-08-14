Минфин оценивает расходы бюджета на повышение минимальной зарплаты в 2,9 миллиарда

Расходы госбюджета в 2020 году для повышения оклада сотрудников первого тарифного разряда в связи с увеличением минимальной зарплаты составят 2,9 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для сохранения соотношения между размером должностного оклада сотрудника первого тарифного разряда единой тарифной сетки и минимальной зарплатой, которое сложилось в нынешнем году (44,5%), предусмотрено увеличение расходов на 2,9 млрд грн на повышение размера должностного оклада работника до 2,225 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Как пояснили в министерстве, проект государственного бюджета на 2021 год будет учитывать повышение минимальной зарплаты с января до 6 тыс. грн и с июля до 6,5 тыс. грн, поскольку эти допущения указаны в утвержденном макропрогнозе, на основе которого строится проект бюджета.

"Таким образом, расходы на повышение минимальной зарплаты заложены в основу расчета показателей бюджета и будут предусмотрены в рамках общего баланса показателей госбюджета на следующий год", - отметила пресс-служба министерства.

Как сообщалось, президент подал в парламент законопроект №3963 с поправками в госбюджет на текущий год об увеличении минимальной зарплаты с нынешних 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные расходы госбюджета на повышение должностного оклада сотрудника первого тарифного разряда ЕТС будут компенсированы за счет экономии на обслуживании госдолга. В частности, экономия в 3,5 млрд грн возникла за счет отклонения фактического курса гривни по сравнению с прогнозом на этот год, на котором основаны расчеты госбюджета.