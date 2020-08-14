Мининфраструктуры хочет позволить размещение зарядок для электромобилей на всех дорогах

В Министерстве инфраструктуры Украины под председательством министра Владислава Криклия состоялось совещание по обсуждению изменений в государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий" в части размещения электрозаправок на дорогах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил во время совещания Криклий.

Сейчас в действующей ГСН "Планировка и застройка территорий" предусмотрена обязательность размещения электрозарядных станций (ЭЗС) на магистральной сети населенных пунктов, а также на автомобильных дорогах государственного значения. Однако конкретно не определены их объемы с учетом существующего количества электромобилей и ростом на перспективу. Также в действующих нормах не предусмотрены ЭЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Вместе с тем, в действующих изменениях ГСН "Автостоянки и гаражи" содержится норма об обязательном устройстве электрозарядок новых или реконструированных парковках в количестве 5% от общего объема машиномест.

Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует обновить стратегию развития электромобильности в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии и сейчас ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком относительно второго проекта по обновлению городского транспорта - "Городской общественный транспорт Украины II", в рамках которого обновляются троллейбусные, автобусные и другие парки общественного транспорта в разных городах Украины с привлечением современного электротранспорта.

"Нужно смотреть на перспективу и внедрять те современные решения в инфраструктуре, которые будут удобными и комфортными для населения. Если мы хотим двигаться в будущее, электротранспорт и электрозарядки, в частности, должны быть такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как магазины или обычные АЗС", - добавил глава министерства.

По данным МВД Украины, за первое полугодие 2020 году в Украине зарегистрировано 3384 электромобиля, что на 16% выше показателей 2019 года за аналогичный период.