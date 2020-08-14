Внешняя торговля Украины во втором квартал стала профицитной, – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, по итогам полугодия стал профицитным – $1,07 млрд против дефицита $0,44 млрд за первый квартал и $1,69 млрд – за первое полугодие прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, такой результат объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-июнь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли в первом полугодии сохранился, хотя и снизился на 5,6% – до $1,49 млрд: экспорт упал на 15% – до $10,11 млрд, тогда как импорт – на 13,9%, до $11,59 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-июне этого года упал на 17,1% – до $8,53 млрд, тогда как импорт – на 12,5%, до $10,34 млрд.

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Немного улучшил ситуацию возросший на 62,5% – до $0,75 млрд профицит в торговле услугами: экспорт их сократился лишь на 4,9% – до $2,01 млрд, тогда как импорт – на 23,9%, до $1,26 млрд.

В целом в торговле товарами в первом полугодии этого года дефицит снизился почти втрое – до $1,28 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $24,19 млрд, тогда как экспорт – на 6,4%, до $22,91 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже немного вырос – на 3,8%, до $3,01 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 25,7%, до $2,36 млрд по сравнению с экспортом – на 11,6%, до $5,37 млрд.

Как сообщалось, в 2019 году дефицит внешней торговли Украины сократился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.

В первом квартале этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% – до $14,68 млрд, тогда как импорт – на 3,1%, до $14,69 млрд.