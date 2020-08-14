Директор по геологии "Укргаздобычи" Фирман покинул должность

Директор по вопросам геологии АО "Укргаздобыча", входящего в дивизион "Нафтогаз. Разведка и Добыча", Мирон Фирман покинул должность.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.

В рамках трансформации группа "Нафтогаз" совершенствует внутренние процессы и организационную структуру ключевых функций. Для реализации стратегии по наращиванию ресурсной базы компания объединяет направления геологии, моделирование и разработки месторождений, и сосредотачивает их на уровне дивизиона.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.