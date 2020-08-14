Украинское Дунайское пароходство за полгода увеличило чистую прибыль в 4 раза

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" в первом полугодии 2020 года получило 34,6 млн грн прибыли, что является одним из крупнейших финансовых показателей за последние годы.

Такие данные сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис - это не только о потерях, но и о новых возможностях - Украинское Дунайское пароходство. За эти непростые первые полгода 2020 года компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Украинское Дунайское пароходство заработало в 4 раза меньше - 8,4 млн грн, в 2018 - 0,5 млн грн, а в 2017 году вообще вышло в минус. Благодарен руководству компании за слаженную и эффективную работу", - отметил Криклий.

Положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, а именно - благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряду внедренных антикоррупционных мер.

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

УДП располагает морским и речным флотом, а также удачным географическим расположением базовых портов "Рени", "Измаил", "Усть-Дунайск", что способствует созданию транспортного узла, который обеспечивает внешнеэкономические интересы Украины в придунайских странах, а также в странах Черного и Средиземного морей.

В настоящее время Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, насчитывает 125 единиц несамоходного флота.