Украина намолотила 36,7 миллиона тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 13 августа собрали около 36,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено: пшеницы – 25,5 млн тонн с площади 6,3 млн га (96%), ячменя – 8,6 млн тонн с площади 2,4 млн га (99%), гороха – 508 тыс. тонн с площади 234 тыс. га (99%).

Кроме того, собрано рапса 2,5 млн тонн рапса с площади 1,1 млн га (96%).

По данным министерства, более половины областей уже завершили уборку пшеницы и ячменя (15 областей), гороха (19) и рапса (16).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские сельхозпроизводители в 2020 году соберут 68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.