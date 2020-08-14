Киев получил международный знак соответствия Safe Travels Stamp

Киев присоединился к глобальной инициативе #SafeTravels от World Travel & Tourism Council (WTTC) и получил знак соответствия Safe Travels Stamp.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут присоединиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие с международными стандартами", - отметила Хонда.

Туристические компании, гостиницы и индивидуальные заведения размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, декларирующие свое соответствие международным протоколам безопасности #SafeTravels, могут использовать знак своего города.

Для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины.

После внесения в реестр и подтверждения предоставленной информации, можно скачать PDF-файл для использования в маркетинговых коммуникациях или электронных документах.