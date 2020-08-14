Украина стала лидером рейтинга прозрачности публичных закупок, – Минэкономики

В международном Рейтинге прозрачности публичных закупок, который ежегодно проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с партнерскими организациями, Украина заняла первое место, набрав 97,05 баллов из 100 возможных.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор.

Этот рейтинг оценивает законодательство государственных закупок и прозрачность процессов на каждом этапе проведения тендера. Сначала рейтинг охватывал лишь евразийский регион, однако теперь в него входят 39 стран со всего мира. Публичные закупки государств оценивают в 64 показателям и на разных этапах проведения закупок.

В прошлом году Украина занимала второе место (86,26 баллов). Впрочем, за последний год произошел ряд важных законодательных изменений, в частности, обновление закона "О публичных закупках", которое ввело дотендерные консультации с рынком и расширило возможность использовать неценовые критерии на ProZorro.

"Для Минэкономики сфера закупок остается одной из самых приоритетных. Лидерство в международном рейтинге - приятное достижение, но главное то, что прозрачная система публичных закупок положительно влияет на инвестиционный имидж Украины, способствует развитию предпринимательства, и, как следствие, экономическому росту государства", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.