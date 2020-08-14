Cостояние Дональда Трампа сократилось на $300 миллионов, – Bloomberg

Собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн.

Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Как отметили в агентстве, эо значительное сокращение состояния Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.

С того момента, когда Дональд Трамп стал президентом США, его состояние сократилось в целом на 10% и сейчас составляет $2,7 млрд.

Одной из причин называют падение стоимости недвижимости, принадлежащей Трампу и его бизнес-структурам. Падение усугубилось влиянием пандемии коронавируса на рынки недвижимости.

Наибольший удар по состоянию Дональда Трампа нанесло снижение стоимости здания на Уолл-стрит, 40, Башни Трампа на Пятой авеню и объектов недвижимости, которыми он владеет совместно с Vornado Realty Trust. Упали в цене и принадлежащие Трампу поля для гольфа.